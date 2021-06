Regjeringa gir 18 millionar til nytt toppidrettssenter

sport

Det stadfesta kulturminister Abid Raja (V) då han møtte idrettspresident Berit Kjøll og toppidrettssjef Tore Øvrebø ved Olympiatoppen onsdag.

Staten har tidlegare bidrege med tre millionar kroner frå spelemidlane til ein studie som skulle kartleggje moglegheitene rundt eit rusta opp og utvida toppidrettssenter ved Sognsvann i Oslo.

Med denne studien som utgangspunkt søkte Norges idrettsforbund om nye 18 millionar kroner til finansiering av eit forprosjekt. Det har no Kulturdepartementet innvilga.

Det blir opplyst at forprosjektet mellom anna skal gi «sikrare kostnadsanslag og danne grunnlaget for vedtaket av utbyggingsalternativ».

– Toppidrett og store, norske idrettsprestasjonar skaper fellesskapsopplevingar, inspirerer barn og unge til å drive idrett og bidreg til ein positiv prestasjonskultur i samfunnet. Det er derfor viktig for regjeringa å bidra til å leggje til rette for at vi òg i framtida kan få norske idrettsprestasjonar i verdsklasse, seier kulturminister Abid Raja.

(©NPK)