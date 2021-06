Ryland-dobbel for Sandviken

sport

Lisa Naalsund sende Sandviken i leiinga etter berre fire minutts spel, men eitt minutt seinare skåra Nora Eide Lie for LSK Kvinner. Det var det fjerde seriemålet til LSK Kvinner-spelaren for sesongen. Ryland sørgde for at Sandviken tok leiinga igjen med skåringa si etter 23 minutt, og same spelar skåra det andre målet sitt i kampen då ho gjorde 3–1 ni minutt seinare.

Etter 79 minutts spel auka Sandviken ved Ingrid Marie Spord.

Sandviken har vunne fire av dei fem siste kampane sine.

LSK Kvinners Isabell Bachor og Ina Gausdal pådrog seg gult kort.

På seks kampar har Sandviken plukka 16 poeng, og LSK Kvinner står med tolv poeng.

Henrikke Nervik var dommar på Stemmemyren kunstgras.

LSK Kvinner møter Stabæk 3. juli, og Sandviken speler neste kamp mot Klepp dagen etter. (©NTB)

Levert av NTBs automatiserte artikkelteneste.

