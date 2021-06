Tidlegare Haaland-lagkamerat klar for Leicester

sport

Daka er ein spennande, ung spiss, skriv Leicester i presentasjonen av 22-åringen.

Daka har skåra 61 gonger på dei 87 siste kampane sine for Salzburg og vart kåra til den beste spelaren i austerriksk bundesliga førre sesong.

– Eg er så glad for å komme til denne store, historiske klubben, seier Daka sjølv.

Britiske medium påpeikar at Daka til liks med Erling Braut Haaland har bøtta inn mål for Salzburg. Dei to var lagkameratar før Haaland gjekk til Borussia Dortmund.

– Leicester har sikra seg ein vinnar viss Daka kan nå opp mot Haalands nivå, skriv Talksport.

