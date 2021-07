Fleire stjerner vidare i Wimbledon – Svitolina rauk ut

sport

Svitolina kom inn i turneringa som 3.- seeda, men tapte noko overraskande sin 2.-rundekamp mot polske Magda Linette. Linette, som er rangert som nummer 44 i single, slo Svitolina i to strake sett.

Etter tapet erkjende Svitolina at ho var sliten. Svitolina kom til semifinalen av Wimbledon i 2019.

– Eg føler ikkje at eg er på ein god plass mentalt. Eg treng litt tid til å kvile og bli klar, sa ho etter tapet. Det gjer at ho i alle fall har laurdagen fri til å følgje Ukrainas EM-kamp mot England. Ho hylla landslaget i fotball etter sigeren over Sverige.

Svitolina skal spele i OL som startar seinare i juli.

Verdseinar Ashleigh Barty tok seg komfortabelt vidare ved å slå russiske Anna Blinkova i strake sett.

På herresida tok både Daniil Medvedev og Alexander Zverev seg vidare. Begge slo motstandarane sine i strake sett. Medvedev slo Carlos Alcaraz, medan Zverev slo amerikanske Tennys Sandgren.

Medvedev vann nyleg ei ATP-turnering på Mallorca. Der slo han ut Casper Ruud i kvartfinalen.

