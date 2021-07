Haugesund hentar Martin Samuelsen tilbake til klubben

sport

Det stadfestar Haugesund i ein litt uvanleg video på Twitter.

– Han har signert, det er ein overgang og ikkje lån. Sola skin og det er fryd og gammen i Haugesund i dag. Det kjem detaljar etter kvart, seier dagleg leiar John Harald Log til NTB.

Samuelsen spelte for Haugesund i 2019. Då noterte han seg for 13 mål, sju av dei i cupen, på 35 kampar. Sidan den gong har han spelt 12 kampar for Hull i Championship og League One, og dessutan 12 kampar på utlån for Aalborg i vår.

Samuelsen har tre A-landskampar for Noreg og står med eitt mål.

(©NPK)