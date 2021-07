Karsten Warholm sette verdsrekord med 46,70

sport

Det er åtte hundredelar under Kevin Youngs rekord på 46,78 frå OL i 1992. Warholm utklassa konkurrentane føre kokande Bislett-tribunar og slo næraste konkurrerte Alison dos Santos frå Brasil med 58 hundredels sekund.

Yasmani Copello på tredjeplass var slått med godt over eitt sekund.

Det var knytt stor spenning til Warholms sesongopning på Bislett.

Den personlege rekorden til 25-åringen, som også er europarekord, er på 46,87. Det var inntil førre helg tidenes nest raskaste tid på distansen. Då sprang amerikanske Rai Benjamin på tida 46,83 under OL-uttaket til amerikanarane i Eugene.

Benjamins skremmeskot var berre fem hundredelar bak verdsrekorden til landsmannen Kevin Young, som hadde stått sidan før Warholm og Benjamin vart fødd.

Det ligg an til å bli ein forrykande duell dei to i mellom under OL i Tokyo seinare i sommar. Allereie under Diamond League-stemnet i Monaco 9. juli får friidrettspublikummet ein forsmak. Der skal både Warholm og Benjamin springe.

Warholm vann VM-gull i både 2017 og 2019. Ein tittel i OL vil gjere samlinga komplett.

