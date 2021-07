King og Messi på topp i britiske mediums draumelag av klubblause

sport

Det har lenge vore klart at King må på klubbjakt i sommar, men natt til torsdag gjekk korttidskontrakten hans med Everton offisielt ut. Nordmannen er på langt nær den einaste som no står utan klubb.

1. juli markerer ikkje berre starten på ein ny månad, datoen marker ofte òg at ei lang rekkje spelarar blir klubblause. Årets sommar er ingen unntak, og lista over spelarar som no står fritt til å forlate dei respektive klubbane sine heilt gratis, er både mangfaldig og stjernespekka.

Fleire engelske medium, mellom anna Sky Sports og Daily e-post, har for høvet sett opp sine respektive draumelag sett saman av kontraktslause spelarar. Begge har funne plass til King og Messi i angrepstrioen. Daily Mail har i tillegg Franck Ribery på den eine kanten, medan Sky bruker King på kant og Stevan Jovetic som midtspiss.

Andre spelarar på «gratislaget» inkluderer namn som: Sergio Ramos, Jérôme Boateng, Juan Mata, Jack Wilshere og Ezgjan Alioski.

