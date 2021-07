Lionel Messi står utan kontrakt

sport

Messis kontrakt med den spanske storklubben gjekk ut ved midnatt. No jobbar klubben for å finne ei løysing som gjer at Messi held fram utan at det legg klubben i økonomisk ruin.

– Vi må finne ei løysing som passar med reglane om økonomisk fair play. Vi vil at han skal halde fram. Eg skulle ønske eg kunne seie at han blir, men eg ikkje seie det enno. Vi jobbar med å finne ei løysing, sa klubbpresident Joan Laporta onsdag kveld.

Messis førre kontrakt med kubben var verd rundt 5 milliardar norske kroner over ein fireårsperiode, og vart underskriven i 2017.

Argentinaren har vunne ti La Liga-titlar og fire meisterligatrofear med Barcelona. Han ville forlate klubben i fjor sommar.

(©NPK)