Rajas reiseplan i OL: Vil sjå handballjentene, Warholm og Ingebrigtsen

Raja blir ein av svært få norske tilskodarar i OL. I utgangspunktet er det ikkje rom for utanlandske gjester i Tokyo.

– Den japanske ambassadøren vil gjerne at ein frå styresmaktsnivå deltek. Også enkelte idrettsministrar i andre land kjem, og då er det naturleg at Noreg er representert, seier Raja til NTB.

Han understrekar at reisa berre blir noko av så lenge smittesituasjonen tillèt det. Raja legg opp til å vere på tribunane i OL i dagane 5.–8. august.

– Datoane er tilfeldigvis når det er handballfinale for kvinner, og der håpar eg sjølvsagt at Noreg er med. Elles skal eg sjå Jakob Ingebrigtsen på 1.500 meter og Karsten Warholm på 400 meter hekk.

Kulturministeren reiser til OL på invitasjon frå Olympiatoppen. Idrettspresident Berit Kjøll meiner det «betyr veldig mykje» at ho får med seg Raja til leikane.

– For oss er det viktig at statsråden prioriterer å vere med, særleg sett i lys av at andre nasjonar har ministrane sine med. Men det har ikkje vore lett å få til. Det er svært strenge reglar for kven som kan vere med til OL.

