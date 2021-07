Strand: – Ingen i Rosenborg eller Trøndelag er nøgd med situasjonen

sport

Rosenborg er i sportsleg krise, i alle fall etter hovudtrenar Åge Hareides eiga vurdering av situasjonen. Hareide varsla torsdag at han gir seg etter sesongen og pensjonerer seg som trenar.

– Det var ikkje noka overrasking, eg trur folk har vore førebudde på at det kunne skje. Det var ein grunn til at han skreiv ein kontrakt ut året. Ein gong tek det jo slutt, ein trenarkarriere òg, seier Roar Strand til NTB.

Strand, i Rosenborg omtalt som Supermann, avviser at han kan vere ein aktuell arvtakar. Han seier at han trur Rosenborg-styret har nokre namn på blokka allereie.

– No veit ikkje eg kva slags tankar dei har i styre og stell, men dei har sikkert hatt det i bakhovudet at dette kunne skje, seier Strand.

Kan vende skuta

Strand trur Hareide kan klare å vende skuta og få til gode resultat i haust.

– Ingen i Rosenborg eller Trøndelag er nøgd med situasjonen som den er no, det må eg vedgå. Det er både forventa og ønskjeleg at vi skal vere i toppen, men vi får håpe det er små justeringar som skal til. Eg håpar og trur det skal snu, seier Strand.

Fleire stiller spørsmål ved om RBK-styret kan gå laus på endå ei trenarjakt etter at dei siste trenartilsetjingane ikkje har vore vellykka.

– Det er nokre av dei same som sit i styret no, og nokre nye, men vi får håpe og tru at dei har kontroll på det dei skal. Dei er jo valde, så då må vi ha trua på det, seier Strand.

Trur gullkampen er køyrd

Strand trur det kan vere smart viss ein ny trenar kjem inn medan Hareide framleis er ved roret, slik Hareide gjorde det då Nils Arne Eggen gjekk av i 2002.

– Det byrjar å bli langt opp til Molde, så per dags dato skal vi ikkje tenkje gullkamp, men ein kamp av gongen. Vi kan jo ikkje gi opp før det endeleg er over. Det svingar i fotball og det kan vere små marginar, så eg håpar og trur at det kan snu ganske fort. Vi får håpe spelarane vil gi Åge ei skikkeleg avslutning, og kjenner eg spelarane rett, så vil dei det, seier Strand.

Strands tidlegare midtbanepartnar Bent Skammelsrud var inne på mykje av det same då NTB snakka med han like etter at nyheita om Hareides avgang kom.

– Det er litt synd at han hoppar av no, men eg har nesten sett det på han at lysten til å gå vidare ikkje er der. Han har sjølv sagt at han ville ha framgang, og det har vi ikkje hatt, seier RBK-legenda Bent Skammelsrud til NTB.

Hyller Hareide

Skammelsrud hyllar Hareide, men seier det var rett av han å gå av no.

– Han fortener å få lov til å slutte, sjølv om det denne gongen går ut over Rosenborg, seier Skammelsrud.

– Åge har levert bra over mange år, og eg var så heldig å ha han i Molde og på landslaget òg. Så eg har mange fine opplevingar med Åge, seier Strand.

Kven som no skal ta over Rosenborg, det er eit stort spørsmål Skammelsrud ikkje har noko svar på no.

– Lykke til med den jobben! Eg veit ikkje kven som er på lista, men det er ikkje ein akutt situasjon. Dei har eit halvår på seg, seier Skammelsrud.

Skammelsrud seier at han forstår at det blir stilt spørsmål ved styrets rolle, men stoler på at dei gjer jobben i trenarjakta på ein grundig måte.

Rosenborgs styreleiar Ivar Koteng vil ikkje kommentere Hareides avgang før styret har hatt eit møte klokka 17.

