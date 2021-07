Champions League-trekking klar: Vålerenga møter motstandar frå Kosovo, RBK mot Minsk

sport

Begge laga må gjennom to kvalifiseringsrundar før eit gruppespel i Champions League.

Under meisterligatrekkinga fredag vart det klart at Vålerenga møter Mitrovica frå Kosovo i første kvalifiseringsrunde. 18. august møter den regjerande meisteren i Toppserien dermed det nest best rangerte laget av dei som ikkje er seeda i turneringa.

I ein eventuell andre runde ventar vinnaren av PAOK og Agarasita. Dei fire laga speler ei miniturnering der vinnaren går vidare i kvalifiseringa. Kampane blir spelte på same arena 18. og 21. august, skriv Dagsavisen.

Etter dette er det ny trekking framfor neste runde i kvalifiseringa før ein går inn i eit gruppespel.

For Rosenborgs del er det i førsteomgang eit oppgjer mot kviterussiske Minsk som ventar. Skulle dei ta seg vidare, er det vinnaren av Levante og Celtic som vil stå på den andre sida av grasmatta.

– Vi er fornøgde med trekkinga. Dette er lag vi kan slå, og vi synest det er kule motstandarar, seier styreleiar Ørjan Engen til Adresseavisen etter trekkinga.

– Vi veit veldig lite om motstandarane. Det blir veldig spennande. Eg trur absolutt det er mogleg at vi avanserer til den andre kvalikrunden, seier trenar Steinar Lein.

