Chelsea-trenar Hayes forlengjer

Hayes er trenaren til Maren Mjelde og Guro Reiten i Chelsea. Sist sesong vart det seriegull etter ein intens duell med Manchester City. Klubben kom til kort i Meisterligafinalen mot Barcelona i midten av mai.

– Alle veit kva denne klubben betyr for meg. Jobben vi har gjort dei siste ni åra har verkeleg betalt seg. Eg ser fram til å halde fram suksessen vi har hatt den siste tida, og eg er veldig glad for at eg har forlengt med klubben, seier ho.

Hayes har trena Chelsea i 249 kampar fordelte på ni år, og vunne ti trofé.

