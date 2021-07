Nye lettar i breiddeidretten sett på vent

sport

Det var måndag venta nye lettar med innføringa av fjerde og siste trinn i gjenopningsplanen til regjeringa, men statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde i staden at ein held igjen.

Årsaka er uvisse rundt spreiinga av deltavarianten av koronaviruset og vaksineforsyninga.

Det betyr at til dømes klubbar i lågare divisjonar i fotballen må vente vidare på klarsignal. Førre månad vart det lov til kampar innanfor same region eller krins, men førebels blir det ikkje opna for å la vaksne breiddeutøvarar konkurrere utanfor sitt eige område.

Heller ikkje tilrådinga om 1 meters avstand vart oppheva måndag. Førre månad fekk breiddeidretten for vaksne over 20 år same unntak som toppidretten hadde hatt i eitt år.

I trinn tre vart det sett eit tak på 30 personar i same gruppe innandørs og 40 utandørs. Den avgrensinga held fram.

Toppidretten fekk allereie i førre runde lov til å drive som normalt både ute og inne. Det opna for seriespel òg utanom fotballen.

