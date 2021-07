Glimt-stjernene før historisk CL-kvalifisering: – Vi må vere oss sjølve

sport

Berg og Saltnes tok det opptatt fleire gonger under pressekonferansen før kvalifiseringskampen mellom Bodø/Glimt og Legia Warszawa onsdag.

– Vi må vere oss sjølv, berre, sa dei. Men Berg, son og barnebarn av Ørjan Berg og Harald Berg, la ikkje skjul på at det er historisk med Champions League-kvalifisering i Bodø.

– Det er ein stor augneblink ikkje berre for meg og klubben, men for heile Nord-Noreg. Eg vil gå utpå der og nyte det og gjere mitt beste for laget, sa Berg.

Kampen er første runde i kvalifiseringa til Champions League, og Bodø/Glimt håpar dei kan skape eit nytt eventyr.

– Som ein fyr frå Bodø er det ein stor augneblink i karrieren min og i mitt liv. Det å få spele Champions League-kvalifisering her på Aspmyra var ikkje noko vi trudde var mogleg for få år sidan, seier Berg.

– Det er ein stor augneblink, men vi må berre vere oss sjølv og ha tru på at det som tok oss hit er meir enn bra nok, legg han til.

Trur han får sove

Saltnes, som også er del av kapteinsteamet i Glimt, seier det viktigaste blir å sove godt og vere førebudd.

– Det er ei stor greie for oss, men til sjuande og sist er det berre ein ny kamp. Så vi vil gjere vårt beste. Eg trur ikkje eg får problem med å sove i kveld, seier han.

Trenar Kjetil Knutsen, som har teke Glimt til nye høgder, trur laget har ein sjanse mot meir meritterte Legia.

– Vi er oss sjølv og førebur oss alltid litt på motstandaren, men mykje på oss sjølv. Så vi går inn i kampen med senka skuldrer og gleder oss, seier han.

– Eg kjenner vi har moglegheiter. Dei er i oppkøyringa si og spelar på naturgras. Dette er noko annleis, legg Knutsen til.

Varmen overraska

Også trenaren til det polske laget, Czesław Michniewicz, hadde pressekonferanse tysdag. Han sa at Legia har førebudd seg godt og veit mykje om Glimt.

Til og med midnattssola hadde polakkane førebudd seg på, med planar om å dekke til vindauga og halde sola ute. Men den norske sommarvarmen var dei ikkje førebudde på.

– Vi er overraska over vêret. Vi trudde det skulle vere kaldare etter å ha sett bilete av folk med jakker på tribunane. Så det var litt overraskande, sa trenaren.

– Vi har nettopp starta sesongen vår, men vi har gjort ein god jobb og er godt førebudde, understreka han.

Returkampen blir spelt i Warszawa neste veke. Samanlagtvinnaren møter Flora Tallinn (Estland) eller Hibernians (Malta) i 2. kvalifiseringsrunde. Laget som går vidare frå den dysten vil vere garantert europeisk gruppespel i haust – anten i Meisterligaen, Europaligaen eller den nye conferenceligaen.

