Offensiv Ruud: – Ingen grunn til at vi ikkje kan utfordre

Saman med den svenske makkaren André Göransson tok han seg til kvartfinalen etter at motstandarane måndag, briten Cameron Norrie og spanjolen Jaume Munar, måtte trekkje seg på grunn av ein skade hos Norrie.

Tysdag møter dei den fjerdeseeda duoen Marcel Granollers og Horacio Zeballos.

– Vi møter nokre av dei beste i verda, som også har vore gode i singel, seier Ruud til NTB.

– Vi må gå ut og ha det gøy. Alt presset ligg på dei, så får vi prøve å nyte stunda og ta dei sjansane vi får. I double er alt mogleg, det har skjedd overraskande ting før, seier han.

– Det er moglegheiter der. Dei er veldig høgt rangerte og er samspelte, men nervane er i spel, og det at dei møter ein singelpelar som Casper kan skape trøbbel. Dagsform og mykje anna kan spele inn, sa far Christian Ruud til NTB etter åttedelsfinalen.

– Kan utfordre

Medan Ruud er singelspesialist, satsar svensken Göransson på double. Dei to spelte for første gong saman då dei rauk ut i første runden i ATP-turneringa i Mallorca veka før Wimbledon.

– Dei har slått to gode par, så dei fungerer saman. Han ryddar på nett, medan Casper ikkje speler like aggressivt som double-spelarar og liker å liggje litt meir bak på linja. Av og til kan ein slik duo fungere bra, sa far Christian.

– André og eg har hatt gode kampar, og eg ser ingen grunn til at vi ikkje kan utfordre desse gutane i morgon. Eg trur det er mogleg til å yppe seg og få nokre sjansar her og der, seier sonen Casper.

Liker seg i andreveka

Turneringa i år er første gong Casper Ruud speler i den andre veka i Wimbledon. Han seier han merkar ei endring i atmosfæren blant spelarane.

– Det er annleis fordi det er rolegare, det er berre halvparten igjen. Det er enklare å bevege seg rundt med betre plass i lunsjen og på bussen. Det er ei litt anna kjensle, seier Ruud

– Eg kjenner at det er litt sånn at ein byrjar på nytt etter pausen i går. Forhåpentleg kan eg vere i andreveka i singel her. Eg tek med meg erfaringa med det å prøve å spele i andreveka i double, seier 22-åringen.

– Vi har komme til kvartfinalen, og det er no moroa kan byrje.

(©NPK)