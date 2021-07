8.000 danskar på Wembley

sport

Talet er høgare enn anslaga for nokre dagar sidan. Danmarks fotballforbund (DBU) uttalte i helga at det kom til å bli 5.000 billettar for danske fans. Sidan vart det heva til 7.900.

På kampdagen opplyser DBU at den danske Wembley-delen er utseld.

Det er danskar busette i Storbritannia som slepper inn på gigantarenaen i London. Britiske innreiserestriksjonar gjer det umogleg for tilreisande frå Danmark å entre Wembley.

VIP-gjester får unntak frå karantenereglane. Dermed slepper Danmarks kronprinspar, Fredrik og Mary, inn på EM-arenaen. Det same får dei 40 utvalde supporterane DBU har invitert med seg til London.

Wembley tek 90.000 tilskodarar når stadionet er fullsett. I semifinalane er grensa på 60.000, og engelske fans vil utgjere ein stor majoritet i kampen i kveld.

(©NPK)