Adidas inngår velgjerande samarbeid med Manchester United-stjerne

Det er Daily Mail som melder at den tyske sportsgiganten Adidas har inngått ein toårsavtale med United-stjerne Juan Mata sin velgjerdsorganisasjon. Adidas har lova å donere ein prosent av dei globale salsinntektene knytt til fotballavdelinga.

– Eg har vore ein del av Adidas-familien i mange år no, og eg har vore med Common Goal frå starten, dette samarbeidet er veldig spesielt for meg. Samarbeidet vil hjelpe oss med å bruke den ibuande krafta i fotball til gode formål. Dette er berre starten, seier Mata.

Organisasjonen vart lansert i 2017, som eit resultat av at Mata lova å donere 1 prosent av den årlege inntekta si til eit velgjerande føremål. Prosjektet har vakse enormt dei siste åra, og inkluderer no over 200 spelarar og managerar – inkludert namn som Giorgio Chiellini, Jürgen Klopp og Kasper Schmeichel.

Formålet med Common Goal er å bruke inntektene som fotball genererer til å bidra til å nå FNs globale mål om å byggje ei betre framtid for alle.

