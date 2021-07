Hjulmand skuldar på dommaren: – Burde stoppa spelet

sport

Han meiner at spelet burde vorte stoppa før den avgjerande straffesituasjonen fordi det var ein ekstra ball på banen, og han synest uansett ikkje at det var noka straffbart ved det då Raheem Sterling gjekk ned i feltet etter nærkontakt med Joakim Mæhle og Mathias Jensen.

– Fem sekund før Sterling sprang forbi den ekstra ballen, var eg borte ved fjerdedommaren for å seie frå om at det var ein ball for mykje på banen. Ved eit anna høve var dei raske med å stoppe spelet då det var to ballar på banen, sa Hjulmand på pressekonferansen.

– Ein skal ikkje kunne springe forbi ein ekstra ball når det har innverknad på spelet.

Han er òg djupt usamd i dommarvurderinga av det som skjedde vidare.

Bittert

– Eg kan ganske enkelt ikkje sjå at det skulle vere straffe. Det var heilt tydeleg at han (Sterling) lét beinet henge. Eg vert korleis det høyrest ut etter eit tap, men den kjensla har eg, sa Hjulmand.

– Ein ting er å tape, det må ein tole, men det er verkeleg ergerleg og synd for gutane at det skjedde på denne måten. Det var ein bitter måte å gå ut av turneringa.

Hjulmand medgav at England var det beste laget i store delar av semifinalen, men peikar på at heimelaget ikkje greidde å avgjere utan ei hjelpande hand.

– Straffesparket var forskjellen i dag. Elles hadde det vorte 1–1, og då kan ingen vite kva som ville skjedd (i straffesparkkonkurransen), sa han.

Skjult kritikk

Martin Braithwaite, som var med Hjulmand til pressekonferansen, støtta langt på veg sjefen.

– Vi er sinnssjukt skuffa no, for vi trudde verkeleg at det var meir å hente. Måten vi tapte på, gjer det vanskelegare å takle. Eg synest ikkje det var fair, sa Barcelona-spelaren.

– Heimefordel kan gjere eit utslag, og det var kanskje noko av grunnen til at vi ikkje vann i dag. No snakkar eg ikkje om spelet, men eg må passe meg for kva eg seier, sa han med ein dårleg skjult referanse til dømminga.

(©NPK)