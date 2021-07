PSG stadfestar: Sergio Ramos er klar og får trøye nummer 4

sport

PSG delte torsdag bilete i mediekanalane sine der Ramos held oppe ei PSG-trøye og smiler breitt. Han får trøye nummer fire. Overgangen vart stadfesta på nettstaden til den franske storklubben, der det blir opplyst at spanjolen har signert ein toårsavtale.

– Eg set pris på å få drakt nummer fire. Det handlar om overtru, for eg har hatt han med meg sidan starten av karrieren. For meg er det eit stort privilegium å få bere denne trøya for eit stort lag som PSG, seier Ramos.

– Det vil bli veldig spesielt å få bruke nummeret mitt her i Paris, seier spanjolen.

Ramos skal spele dei neste to åra for PSG, som verkeleg meiner alvor med fleire store signeringar denne sommaren. Georginio Wijnaldum og Achraf Hakimi er allereie klare for klubben, medan Gianluigi Donnarumma synest å vere klar rett etter EM.

Ramos vart ikkje samd med Real Madrid om ny kontrakt og takka dermed for seg i klubben etter 16 år, 671 kampar, 101 mål og 22 titlar.

Ifølgje RMC har han avslått tilbod frå to engelske klubbar.

(©NPK)