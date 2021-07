TV 2 sender alle Premier League-kampane kommande sesong

sport

Det opplyser kanalen torsdag ettermiddag.

Kanalen viste alle kampane førre sesong som eit resultat av at ingen tilskodarar fekk komme inn på PL-stadiona. No er det klart at dei òg viser alle kampane i 2021/2022-sesongen.

– Dette er ei nyheit sportsredaksjonen får med både glede og lette. Målet vårt er å skape det beste fotballtilbodet i Noreg nokosinne, og då er det viktig å kunne tilby alle kampar til alle supporterar – uansett klubb, fortel sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Slik blir kampane spelte i første runde:

Fredag 13. august 21.00: Brentford – Arsenal

Laurdag 13.30: Manchester United – Leeds

Laurdag 16.00: Chelsea – Crystal Palace, Everton – Southampton, Leicester – Wolverhampton, Burnley – Brighton, Watford – Aston Villa.

Laurdag 18.30: Norwich – Liverpool

Søndag 15.00: Newcastle – West Ham

Søndag 17.30: Tottenham – Manchester City

(©NPK)