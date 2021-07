BA: Dansk målvakt har sagt ja til Brann

sport

Ifølgje BA er det berre den obligatoriske legesjekken som manglar før Andersen er klar. Han er venta å bli presentert seinare fredag.

Andersen blir spilleberettiget når overgangsvindauget opna 1. august. Før den tid skal Brann spele to kampar. Den danske avisa B.T. melder at målvakta skriv under for halvtanna år.

32-åringen kjem vederlagsfritt til Bergen. Kontrakten hans med Midtjylland sprang nyleg ut. I fjor spelte han to kampar for det danske topplaget i Champions League, mellom dei borte mot Liverpool på Anfield.

(©NPK)