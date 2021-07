Kjønø tek over Stabæk – blir yngste trenar i Eliteserien

sport

Det er inga overrasking at Kjønø er mannen som vart presentert på Nadderud stadion fredag. Tilsetjinga har lege i korta etter at bærumsklubben skilde lag med Jönsson sist søndag.

Han har skrive under ein avtale som i første omgang strekkjer seg ut 2023-sesongen.

– Eg er først og fremst takksam for at Stabæk vil satse på meg. Det blir ei tøff utfordring, og vi må ta mange poeng. Det er ingen her som har lyst til å rykkje ned. Eg er veldig motivert, sa Kønø på pressekonferansen.

Stabæk ligg nest sist i Eliteserien med berre seks poeng på ti kampar. Jönsson vart meldt ferdig i klubben etter 0-2-tapet heime mot Sandefjord sist helg.

Han blir med klar margin yngst blant hovudtrenarar i Eliteserien. 67-årige Åge Hareide i Rosenborg er eldst.

Kjønø er rekna for å vere eitt av dei største trenartalenta i landet. Han tok Grorud opp til førstedivisjon i 2019, og i fjor greidde han å halde oslolaget oppe på nest øvste nivå.

I februar vart han henta til Stabæk som ny assistenttrenar. Under eit halvt år seinare tek Kjønø sjølv over hovudansvaret.

(©NPK)