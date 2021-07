Donnarumma knuste Englands titteldraum – Italia vann straffedramaet på Wembley

sport

Italia reiste seg meisterleg etter Englands rekordtidlege leiarmål ved Luke Shaw, og stopparkjempa Leonardo Bonucci kriga inn eit høgst fortent utlikningsmål midtvegs i 2. omgang.

Fleire mål vart det ikkje, men Italia skreiv eit nytt kapittel i Englands lange krønike over nederlag i straffesparkkonkurransar. Sju av ni gonger har England komme til kort i slike duellar.

Gianluigi Donnarumma redda Englands to siste straffer og vart den største italienske helten, medan Bonucci skåra både i kampen og i straffekonkurransen som Italia vann 3–2.

Andrea Belotti var den første som missa, og England leidde 2–1 etter at laga hadde skote to straffer kvar, men England miste sine tre siste. Marcus Rashford skaut stolpe-ut før Donnarumma redda skota frå unggutane Jadon Sancho og Bukayo Saka.

Då spelte det inga rolle at Pickford redda to straffer og at han hadde forlengt dramaet med ei fantastisk redning då Jorginho tok Italias femte straffe.

– Dette er ein draum som blir verkeleg. Det er magi, sa Italias kaptein Giorgio Chiellini til ITV.

Verste i verda

England var i meisterskapsfinale for første gong sidan VM-triumfen i 1966, men må framleis vente på å løfte ein pokal igjen. Det var Chiellini som fekk EM-trofeet på Wembley, medan Harry Kane måtte gå tomhendt frå ein meisterskap slik England-kapteinar no har gjort i 27 EM- og VM-turneringar på rad sidan Bobby Moore løfta VM-trofeet for 55 år sidan.

– Gutane kunne ikkje ha gjort meir. Straffer er det verste i verda når ein taper, men det har vore ei fantastisk turnering. Det gjer vondt no, men vi kan vere stolte av det vi har gjort, sa Kane til BBC.

Gareth Southgates lag imponerte på vegen mot finale, men møtte skarpare motstand i finalen enn på vegen dit. Roberto Mancinis Azzurri-lag er no utan tap i 34 kampar. Den rekkja heldt til den første tittelen i landet sidan VM-triumfen i 2006. Også den vart sikra på straffespark.

For tredje gongen på rad vart det tap for eit lag som spelte EM-finale på heimebane. Som Portugal i 2004 (mot Hellas) og Frankrike i 2016 (mot Portugal) skuffa England heimepublikum.

For lenge

Mange rista på hovudet då Southgate valde å starte med tre stopparar og henta Kieran Trippier inn i laget på kostnad av Bukayo Sako, men det taktiske grepet fekk utteljing nesten umiddelbart.

På dagen tre år etter at Trippier gav England ei tidleg leiing i VM-semifinalen mot Kroatia (som til slutt vart tapt 1-2), bidrog Atlético Madrid-backen med målgivande pasning på eit endå tidlegare leiarmål som skaka Italia. Det var vingbackane til laget som avslutta ei draumekontring, då Trippiers innlegg vart banka i mål av Ole Gunnar Solskjærs United-elev Luke Shaw.

Kanskje kom målet for tidleg. Det vart veldig lenge å forsvare seg mot eit spelesterkt italiensk lag som dominerte banespelet på Wembley stort. Utlikninga var veldig fortent då ho kom.

Italia var nærast eit vinnarmål i ordinær tid og i første ekstraomgang, men England kvikna til i dei siste 15 minutta. Jack Grealish og John Stones var nær skåring, og Jorginho var veldig heldig som slapp med gult kort etter ei skrekktakling mot Grealish.

Etter 120 minutt viste statistikken 20–6 til Italia i avslutningar (6–1 mellom stenga) og 62 prosent italiensk ballinnehaving.

Superkontring

Italia pressa høgt frå start og tvinga nesten umiddelbart fram eit hjørnespark då Harry Maguire sleiva med eit tilbakespel. Men Maguire klarerte sjølv hjørnesparket frå Lorenzo Insigne, og så sette England i gang ei superkontring som enda med det raskaste finalemålet i EM gjennom tidene, etter 117 sekund.

Shaw starta kontringa med ei pasning til Kane. Kapteinen slo eit flatt framspel til Trippier, som sette fart på høgresida. Kyle Walker kom på overlapp og gjorde italienarane passive i presset. Trippier fekk god tid til å førebu innlegg, og han såg sikkert at Shaw etter eit langt løp vinka på ballen. Innlegget gjekk over alle italienarar og fall ned på motsett hjørne av 5-meteren. Solskjær-eleven drog til på halv volley og banka ballen i mål ved næraste stolpe.

England kunne knapt fått ein betre start på kampen, eller Italia ein dårlegare. Italienarane verka skaka i minutta etter skåringa, men så spelte dei seg ikkje berre inn i kampen, dei tok over taktstokken fullstendig.

Statistikken frå første omgang skulle gi 6–1 i avslutningar for Italia og 62 prosent italiensk ballinnehaving, men England forsvarte seg med dyktigheit og slapp til få sjansar.

Italia-sjansar

Federico Chiesa skapte den første på eiga hand då han i det 35. minuttet sleit seg fri frå først Shaw og så Declan Rice før han sette fart og frå 18 meter sende eit flatt skot rett utanfor. På overtid i omgangen kom Ciro Immobile til skot i feltet, men Stones blokkerte. Returen frå Marco Verratti gjekk rett på målvakt.

Italia heldt fram med å dominere banespelet etter pause, og laget kom stadig nærare utlikningsmålet. I det 65. minuttet utfordra Chiesa i feltet, kom til skot og sette Pickford på prøve.

To minutt seinare kom utlikninga då Bonucci kriga ballen i mål etter eit hjørnespark. Domenico Berardis serve vart stussa vidare i feltet. Giorgio Chiellini meinte at han vart riven ned av Stones, men ved lengste stolpe stupte Verratti framfor Mason Mount og nikka mot mål. Pickford slo ballen i stolpen og ut, men Bonucci sette inn returen. På streken prøvde Kane forgjeves å blokkere.

I det 73. minuttet kunne Berardi ha avgjort då han nådde Bonuccis bakromspasning før Pickford og sende eit volleyskot rett over mål.

Innbytar Bernardeschi var centimeter frå å setje inn 2–1 i slutten av første ekstraomgang, men Pickford klarerte med ryggen. Det var den siste store italienske sjansen i kampen, men det vart Azzurri-jubel til slutt.

Bernardeschi skåra det siste straffemålet, men Donnarumma var den verkelege matchvinnaren.

(©NPK)