Rekdal forsvarer Southgate: – Kritikken er berre tull

sport

Tidlegare straffehelt for Noreg og noverande HamKam-trenar Kjetil Rekdal, meiner at argumentet om at det vart for mykje press for dei unge britane, ikkje held.

– Eg er totalt usamd i kritikken (om at spelarane er uerfarne). Dette er gutar som spelar for Dortmund, Manchester United og Arsenal. Dei har press på seg året rundt, konstaterer Rekdal til NTB.

23, 22 og 19, det var alderen på dei tre siste straffeskyttarane til England under finaletap mot Italia. Alle unge, alle bomma då det gjaldt som mest.

Tull

– Kritikken er berre tull. Fotballen er så jamn at om du finn éin prosent så kan det vere totalt avgjerande. Dommen er at Southgate gjorde alt rett. At han sender fram sine beste skyttarar ut frå intern statistikk, det er eg 100 prosent sikker på, seier den tidlegare norske landslagsspelaren.

Rekdal meiner det er lett å vere etterpåklok og at mange er frykteleg dyktige til å komme med fasiten etter at kampen er spelt.

– Hadde Sako skåra så hadde han vorte boren på gullstol og han (Southgate) hadde vorte hylla for at han trekte fram ein unggut, avsluttar Rekdal.

Kritikk

Fleire har sett spørsmålsteikn rundt uttaket og har trekt fram alderen og den manglande erfaringa til Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka. Blant dei fremste kritikarane finn vi tidlegare Manchester United-kaptein Roy Keane og trenarveteran José Mourinho.

– At Saka skal ha heile lagnaden i landet på skuldrene sine. Eg synest det er for mykje, skal Mourinho ha sagt til Talksport etter kampen.

Ser ein på statistikken viser det seg at England-trenaren gjorde heilt rett i å byte inn tre unge straffeskyttarar. Det er nemleg ein marginal fordel å vere både ung og utkvilt i ein straffesparkkonkurranse.

(©NPK)