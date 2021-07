Southgate: – Eg vil leie England til Qatar-VM i 2022

sport

Southgate var ein slagen mann etter straffesparkkonkurransen søndag, og då han fekk spørsmål om framtida som engelsk landslagssjef, svarte han at han ikkje ønskte å tenkje på det akkurat no

– Eg trur ikkje no er tida for å snakke om vegen vidare. Eg treng tid vekk frå fotballen no, for å tenkje over EM. Eg treng fri, sa Southgate.

Likevel hinta Southgate til at han vil leie laget til VM i Qatar, som blir halde i november og desember 2022.

– Eg vil gjerne ta laget til Qatar-VM neste år, men eg vil ikkje knyte meg til eit lag eller land lenger enn eg burde.

FA-direktør Mark Bullingham sa undervegs i EM at han gjerne ville ha med Southgate til EM i 2024, som skal haldast i Tyskland.

(©NPK)