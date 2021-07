Fullvaksinerte norske handballjenter går for gull i OL: – Klart vi er favorittar

sport

I eit OL litt utanom det vanlege, er det mykje som er som før for handballjentene. I alle fall om ein skal tru nokre av dei største profilane til laget.

Til så lenge er dei i treningsleiren i Fukuoka. Der heldt dei òg dei første digitale pressetreffa sitt onsdag,

– Den største forskjellen er at det går utan publikum. Elles har vi jo eigentleg vore litt i vår eigen boble i andre meisterskapar òg, seier trenar Thorir Hergeirsson til NTB.

Smittesituasjonen byr ikkje på nemneverdige problem, meiner Hergeirsson.

– Alle er ferdigvaksinerte. Gjengen har kjent seg trygge i heile vinter, både i klubb og landslag. Det har vorte ein vane, og vi blir testa kvar dag. Det er kanskje den tryggaste plassen å vere, i denne bobla.

Den suksessfulle trenaren meiner det er naturleg at Noreg endå ein gong blir rekna som favorittar, etter at laget sikra EM-gull i desember. Det blir støtta av Henny Ella Reistad, som debuterer i OL for Noreg etter ein sesong der ho har vunne omtrent alt.

– Det er vanskeleg å komme unna det når vi vinn EM. Det er klart at vi er favorittar, men det er ikkje berre å møte opp og så ta det, seier Reistad til NTB.

