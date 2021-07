Handball: Beachjentene held fram den perfekte EM-starten – gutane er òg vidare

sport

Beachjentene var allereie vidare etter 2-0-sigraren på tysdag over både Ungarn og Kroatia. Det vart hakka tøffare mot italienarane, men Noreg kom best ut i tredje sett på shoot out.

Det gav 2-1-siger med settsiffera 19-12, 18-19, 10-6.

Trenar Eskil Berg Andreassen synest det norske laget til no har opptredd perfekt i meisterskapen, som blir spelt i bulgarske Varna.

– Dette var ein kamp som eigentleg ikkje betydde noko, då vi hadde gått vidare med fire poeng uansett. Men vi var fast bestemde på å vinne, og vi fekk brukt kampen til å spare spelarar som har fått ein del speletid så langt. Vi fekk gjennomført ein shoot out der alle skåra, og vi er veldig godt fornøgde med å gå vidare med full pott, seier Andreassen til handball.no.

Noreg møter Tyrkia, Spania og Danmark i hovudrunden. Tyrkarane blir første motstandar torsdag.

Det norske herrelaget opna EM med to tap, men slo onsdag tilbake med sigrar over Romania (2-0) og Tyrkia (2-1). Fire poeng heldt til ein tredjeplass i gruppa og avansement til hovudrunden.

Der ventar Frankrike, Ungarn og Ukraina på dei norske beachgutta.

