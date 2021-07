Over ein million vil stengje ute rasistiske fotballfans på livstid

sport

Kampanjen på nettstaden change.org vart starta i kjølvatnet av rasehetsen mot England-spelarane Marcus Rashford, Bukayo Saka og Jadon Sancho etter nederlaget mot Italia i EM-finalen, og i skrivande stund har over ein million menneske underteikna han.

Målet med underskriftskampanjen er å få Englands fotballforbund og den britiske regjeringa til å samarbeide om å stengje ute alle som har gjort seg skuldige i rasistisk hets, frå alle fotballkampar i England på livstid.

Personane bak kampanjen heiter Shaista, Amna og Huda og kallar seg «The Three Hijabis». Dei skriv at dei er stolte over responsen til det engelske laget på rasismen, og at det er på tide at også politikarane gjer det dei kan for å bidra til ei endring.

Rashford, Saka og Sancho bomma alle i straffesparkkonkurransen mot i EM-finalen og vart grovt hetsa i sosiale medium etter nederlaget mot italienarane.

(©NPK)