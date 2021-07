Dansk landslagstrenar i handball: – Fattar ikkje at OL skal gjennomførast

sport

Handballmennene til danskane bur i luksuriøse omgivnader med både basseng og sandstrand på stillehavsøya Okinawa, men det blir ikkje mykje tid til fornøyelse.

Restriksjonane er knallharde, og spelarane kan ikkje forlate hotellromma sine, seier Jakobsen til Ekstra Bladet.

Det var ikkje eit «fengselstilvære» han hadde sett for seg.

– Eg kjenner meg tvinga til å seie at med dei restriksjonane som er, så fattar eg ikkje at dei skal gjennomføre OL. Eg forstår det ikkje. Det verkar som om OL skal arrangerast av omsyn til alle moglege andre enn utøvarane, seier Jakobsen.

Det danske handballforbundet (DHF) har forhandla seg til ein time bassengtid om dagen, men meir frisk luft enn det blir det ikkje.

– Vi hadde fått forsikringar om at det skulle vere betre enn dette.

Trenaren meiner at laget like gjerne kunne ha førebudd seg i Tokyo. Restriksjonane er like strenge der, og alle utøvarane må finne seg i å vere GPS-overvaka.

Herrelaget til Danmark i OL OL-opnar med kamp mot Japan 24. juli. Danmark er regjerande olympiske meistrar og finalen i OL i år blir spelt 7. august.

