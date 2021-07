God opningsrunde av Hovland i British Open

sport

Ein bogey på siste hol gav ei litt kjip avslutning på dagen, men Hovland kan seie seg nøgd med å gå opningsrunden på to slag under par i British Open-debuten sin.

Det gjer at nordmannen avslutta dagen to slag bak leiande Brian Harmon frå USA og canadiske Mackenzie Hughes.

Hovland var blant dei første som slo ut i British Open. Derfor var det mange store namn som anten hadde fleire hol igjen eller ikkje hadde starta då Hovland avslutta opningsrunden sin.

Ein runde på 68 slag verkar likevel å vere ein veldig god start for Hovland. Golfbanen i Sandwich, Kent blir rekna for å vere ganske vanskeleg, der par går på 70.

British Open er den første PGA-turneringa til Hovland på ein snau månad. Nordmannen trekte seg halvvegs ut i andre runde av US Open i San Diego 19. juni. Han måtte gi seg med ein augeskade han fekk under oppvarminga.

Fredag slår Hovland ut klokka 13.42 norsk tid. Endå ein gong saman med Ryan Palmer og Thomas Detry.

Opna med birdie

23-åringen fekk ein draumestart med birdie allereie på første hol. Innspelet på par 4-holet gjekk nesten rett inn og Hovland fekk senke ein enkel birdieputt.

Etter par på dei tre neste hola, kom nordmannens einaste bogey på det femte holet i runden. Det vart følgt opp med tre nye par, før han fekk ein ny birdie på hol ni.

Dei siste ni hola opna òg på best mogleg måte. Etter eit godt innspel fekk Hovland ein ny kort birdieputt, der nordmannen sørgde for den tredje birdien for dagen.

Tre nye par følgde, før Oslo-guten fekk den fjerde birdien sin på par 5-holet på hol 14. Det vart nesten følgt opp med ein ny birdie, men putten på rundt to meter gjekk ikkje i holet.

Hovland fekk ein veldig lang par-putt på siste hol og måtte ta til takke med bogey. Likevel vart det ein veldig god start på PGA-returen til Hovland.

Deltek i OL

Hovland har vore heime på ferie i Oslo den siste tida og stått over eit par PGA-turneringar etter at han måtte gi seg midt i US Open.

Etter den sure exiten i US Open, slo 23-åringen likevel hardt tilbake då han vann europatourturneringa i München i slutten av juni. Det var den første norske triumfen på europatouren for menn.

Seinare i sommar skal Hovland òg delta i OL i Japan. Han får med seg Kristian Krogh Johannessen når OL blir sett i gang for dei norske golfherrane 29 juli.

OL-golfen til kvinnene startar 4. august, der Marianne Skarpnord og Tonje Daffinrud stiller for Noreg.

(©NPK)