The Times: Britisk OL-håp testa positivt på kokain – får delta i OL

Det er The Times som melder om saka. Det har vore uvisst om dopingprøva ville setje ein stoppar for OL-deltakinga til Dustin eller ikkje, men den britiske avisa hevdar at han kjem til å få stille i leikane.

Det er fordi antidopingmyndigheitene meiner at den positive testen skal ha vorte forureina av ei prøve med små spor av kokain, hevdar The Times.

Britane har hatt store forhåpningar til 20-årige Dustin. I juni slo han løpeikonet Sebastian Coes U23-rekord på 800 meter med kanontida 1.43,82. Eit par veker seinare kvalifiserte han seg til OL som toar i det britiske uttaket.

800-meteren i Tokyo blir innleidd med forsøk 31. juli.

