Bach: OL er ingen politisk arena

Ei veke før OL i Japan opnar seier Bach at utøvarane bør avstå frå «splittande» utsegner og markeringar.

– Medaljeseremoniane og sigerspallen skal ikkje vere ein arena for demonstrasjonar og private synspunkt. Dette er ein stad for å heidre medaljevinnarane for dei sportslege prestasjonane, seier Bach i eit intervju med Financial Times.

Bach og OL-rørsla er pressa før unntaksleikane startar i Japan. Det største sportsarrangementet i verda går utan tilskodarar i eit land der dei fleste har vist skepsis og motstand, ikkje minst i lys av koronapandemien.

Svært strenge smittevernreglar kan òg komme til å leggje ein dempar på OL-festen.

I tillegg har ei rekkje utøvarar – både individuelt og kollektivt – markert seg sterkare mellom anna i kampen mot rasisme, sosial urettferd og for rettane til homofile.

Markeringar av denne typen strir ifølgje Bach mot ideen om å kunne samle alle under OL-flagget.

– Formålet vårt er å samle heile verda på éin stad for å konkurrere fredfullt. Det får vi ikkje til dersom leikane blir splittande, seier Bach.

Likevel har Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) justert regelverket for å opne for visse markeringar. Mellom anna vil kneling på fotballbanen – som har vorte eit vanleg syn verda rundt det siste året – bli godteke. Det engelske kvinnelaget har gjort det klart at dei vil gjennomføre slike markeringar i Japan.

Bach vart fredag sjølv kritisert for å utnytte OL politisk då han la ned krans på minnesmerket for atombombeoffera i Hiroshima. Bach forsvarte besøket og sa det var eit høve til å be om ei «olympisk våpenkvile» så lenge OL og Paralympics går føre seg.

