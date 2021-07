Ezinne Okparaebo legg opp

sport

Okparaebo er den raskaste kvinna gjennom historia i Noreg og slo igjennom som 17-åring i 2005. Det året vann ho NM-gull på 100 meter.

Ho konkurrerte sist i eit større stemne i august 2019. Okparaebo deltok i OL i 2008, 2012 og 2016, men kvalifiserte seg aldri for sommarleikane i Tokyo i år.

– No har eg slått meg til ro med det, men det har vore ein prosess. Eg ville ikkje gi meg for tidleg, så det er ein prosess og så kjem ein til ei erkjenning at det er rett for meg. No gir eg det frå meg, seier ho til VG om avgjerda om å leggje opp.

– Eg er veldig fornøgd med det eg har fått til. For min del var det alltid eg som måtte «pushe» grensene. Det har vore mange opp- og nedturar, men samtidig har eg lært mykje om meg sjølv, seier Okparaebo.

Ho trekkjer fram OL i London i 2012 som ein av sine største opplevingar på friidrettsbanen. Sjølv om ho ikkje tok seg til finale på 100-meteren, sette ho norsk rekord med tida 11,10 framfor titusenvis av tilskodarar på OL-arenaen i den britiske hovudstaden.

Okparaebo har teke ei rekkje NM-gull i sprint og står med to kongepokalar.

