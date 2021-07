Sverige-legende gir seg i landslaget

sport

Det opplyser Larsson sjølv på Instagram-kontoen sin, der han beskriv det å gi seg som landslagsspelarar som ei av dei tøffaste avgjerdene i karrieren.

– Den første draumen min som liten gut var å få representere Sverige ein dag. 13 år, 133 landskampar og fem meisterskap seinare manglar eg ord for å beskrive den stoltheita og lidenskapen eg har kjent kvar gong eg har bore drakta vår, skriv Larsson.

Han debuterte for Sverige i ein landskamp mot Tyrkia i 2008. Seinare same år var han med til EM, og sidan vart han fast landslagsmann. Han har òg figurert som kaptein for laget.

Larsson skriv at det er på tide å la den nye generasjonen ta over, og at han spår ei lys framtid for svensk fotball. Sjølv spelar han til dagleg i Allsvenskan-klubben AIK.

(©NPK)