Det engelske fotballforbundet: – Vil komme til botns i kva som skjedde på Wembley i EM-finalen

– Vi er fast bestemde på å komme til botns i kva som skjedde utanfor og innanfor Wembley på EM-finalen søndag 11. juli, heiter det i pressemeldinga frå FA på Twitter.

I forkant av finalen var det opptøyar og kasting av diverse ting på gatene utanfor Wembley, før rundt 100 billettlause supporterar prøvde å bryte seg inn på stadion.

Det vil bli gjort ei uavhengig etterforsking av hendingane, der FA skal få ein rapport på funna.

– Det som er viktig med funna er å forsikre oss at det kan takast lærdom frå det og at slike forkastelege scenar aldri kan skje igjen. Vi held fram med å jobbe med styresmaktene for å støtte jobben deira med å identifisere dei som er ansvarlege, avsluttar FA.

