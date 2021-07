Hamilton forsvarer seg etter kontroversiell krasj: – Eg vil alltid køyre hardt, men fair

sport

Allereie på første runde av Grand Prix i britiske Silverstone på søndag var kamphanane involverte i ein samanstøyt i ein fart opp imot 280 kilometer i timen. Hamilton trefte bakhjulet til Verstappen og nederlendaren fauk rett ut av vegen og inn i barrieren i høg fart.

Verstappen måtte bryte løpet, medan Hamilton vann til slutt i Silverstone, trass tidsstraffa på 10 sekund for opptrinnet. Både samanstøyten på første runde og feiringa av sigeren fekk Verstappen til å reagere.

– Eg er så klart veldig skuffa over å bli teke ut på denne måten. Straffa hjelper oss ikkje på noko vis, og ho var ikkje rettferdig med tanke på det farlege grepet Lewis gjorde på banen, skreiv Verstappen på Instagram-kontoen sin. Der kritiserte han òg feiringa til Hamilton som «respektlaus».

Eit par timar seinare sende Hamilton ut dette på Twitter:

– Eg sender mine beste ønskjer til Max, som er ein fantastisk konkurrent. Eg er glad for å høyre at han er OK. Eg vil alltid køyre hardt, men fair, skreiv Hamilton.

(©NPK)