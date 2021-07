Skotsk medium: Ajer ikkje med i Celtic-troppen

sport

Ifølgje STV News er nordmannen ikkje med i den registrerte troppen inn mot Champions League-kvalifiseringa.

Det har vorte spekulert mykje i kva som er neste stoppestaden til nordmannen, men det er truleg Brentford og Premier League-spel som ventar kommande sesong. Brentford rykte opp frå Championship førre sesong.

STV News skriv at klubben kan leggje til ytterlegare to namn til troppen som skal vere registrerte ved midnatt, men at Ajer mest sannsynleg ikkje vil komme inn som ei sein registrering med tanke på den høge stillinga hans i troppen.

Olivier Ntcham, som også ryktast å vere på veg bort, er heller ikkje i troppen.

NRK omtalte saka først.

(©NPK)