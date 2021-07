Sterk siger for Team USA – slo OL-utfordrar Spania

sport

Spania blir sett på som ein av dei største utfordrarane til OL-gullet i basketball for menn for USA. Damian Lillard leidde an stjernegalleriet til USA med dei 19 poenga sine, då USA endeleg fekk litt å juble for i OL-oppkøyringa. Kampen var den siste for laget før første OL-kamp mot Frankrike søndag.

Team USA tapte veldig overraskande dei to første oppkøyringskampane sine til OL. 87-90-tapet i første oppkøyringskamp mot Nigeria var blant dei mest sjokkerande basketballresultata på lang tid, og det neste 83-91-tapet mot Australia var òg overraskande.

To dagar etter at laget endeleg fekk ein siger i oppkøyringa med 108–80 over Argentina, vart det på nytt trøbbel for basketballaget til USA natt til fredag norsk tid.

Bradley Beal vart sett i karantene etter virussmitte og mistar OL, medan oppkøyringskampen mot Australia vart avlyst.

Inn som erstattar for Beal kom Keldon Johnson, som imponerte mot Spania natt til måndag. 21-åringen frå San Antonio Spurs trefte på sju av ni skot og stod for 15 poeng i sigeren over Spania.

Stjerna til spanjolane, Ricky Rubio, skåra flest poeng i kampen med dei 23 poenga sine.

