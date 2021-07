Tøff Conference League-trekking for Molde – enklare for Bodø/Glimt

sport

Molde tek imot sveitsiske Servette kommande torsdag i den første kvalifiseringskampen sin til den nyutvikla Europa Conference League, som er hakket under Europa League.

I trekkinga torsdag fekk dei vite at det ikkje blir nokon lett match, skulle dei slå Servette over to kampar. Dersom dei vinn, møter dei tyrkiske Trabzonspor, klubben Alexander Sørloth herja i før han vart seld til RB Leipzig.

Bodø/Glimt fekk ei meir overkommeleg trekking. Dei møter islandske Valur til veka, før dei deretter møter anten walisiske Connah's Quay Nomads eller FC Priština frå Kosovo, om dei tek seg vidare frå oppgjeret mot Valur.

Vålerenga skal møte belgiske Gent. Ved siger der møter dei vinnaren av oppgjeret mellom latviske RFS og ungarske Puskas Akademia.

Rosenborg skal òg ha islandsk motstand i kvalifiseringa. Dei møter Hafnarfjörður. Ved siger der møte dei anten slovenske Domzale eller finske Honka Espoo neste runde.

