Trenartopp skeptisk til Ingebrigtsen-avsetjing: – Dei må sjå seg i spegelen

sport

Måndag mista Kåre Ingebrigtsen jobben som Brann-trenar etter svake resultat.

– Eg synest det er trist. Det er trist for Kåre, trist for Brann og trist for norsk toppfotball, seier dagleg leiar i Norsk Fotballtrenerforening, Teddy Moen, til NTB.

Han viser til fleire avsetjingar og avgangar i Brann det siste året som spesielt. Moen synest Ingebrigtsen burde fått meir tid. Han viser òg til den nylege avgangen til Jan Jönsson i Stabæk.

– Det må vere ei klar oppfatning om kva ein trenar kan gjere før han blir tilsett. Forventningar og ambisjonar må avstemmast med omgivnadene. Det synest eg ikkje styret og administrasjonen i Brann har gjort, seier Moen og legg til:

– Dei kjem dårleg ut av hoppkanten, og då blir det dårleg nedslag.

Enkle løysingar

Moen trur avsetjinga av Ingebrigtsen blir endå eit døme på at enkle løysingar ikkje er dei beste, og at klubben no må evaluere for å finne ut kva dei har gjort det siste året.

Fleire leiarar har nemleg forsvunne ut portane på Brann Stadion. Moen viser til at både trenar, sportssjef og assistenttrenar er bytt ut det siste året.

I august i fjor forsvann Lars Arne Nilsen, og like etter slutta assistenten hans, Robert Hauge, medan Rune Soltvedt gjekk av som sportssjef i februar.

– Å ofre trenaren er innimellom ei riktig avgjerd. Men når ein klubb som Brann skiftar trenarar, spelarar og stab så ofte som dei siste åra, er det viktig med ein god refleksjon i klubben om kvifor dette skjer. Og korleis det vil prege den sportslege utviklinga, seier Moen.

Må evaluere

Han er klar på at det ikkje berre må takast grep på spelarlogistikken og trenarstolen.

– Brann må evaluere kva dei har halde på med dei siste åra. Styret i Brann må sjå seg i spegelen og finne ut av om dei er dei rette til å leie klubben framover, seier Moen.

Trenartoppen er klar på at det ikkje berre er trenaren som er ansvarleg for å oppnå ønskt resultat.

– Ein trenar vinn og taper ikkje kampar åleine. Han er avhengig av hjelp frå styret, administrasjonen og spelargruppa for å lykkast.

Styreleiar i Brann, Birger Grevstad, seier at alle i bergensklubben skal gå i seg sjølv.

– Alle evaluerer seg sjølv for å finne ut kva vi skal gjere annleis. Vi set oss ikkje berre ned og ventar, seier Grevstad til NTB.

Assistenttrenar Eirik Horneland er framleis under kontrakt med Brann, som møter Sandefjord i neste eliteseriekamp.

