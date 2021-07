Warholms spisskompetanse – å vere best når det gjeld

sport

Verdsmeister i London i 2017. Europameister i Berlin i 2018. Verdsmeister i Qatar i 2019. Verdseinar gjennom heile pandemiåret 2020. Verdsrekord på Bislett 1. juli i år.

Fredag 30. juli smell det. Då er det kvalifisering på 400 meter hekk på OL-stadion i Tokyo.

– De kjem til å få sjå mykje av det de ser i dag. Ein utøvar som er på tå hev, ein som er klar til å gi alt. Eg må prøve å vere den beste utgåva av meg sjølv. Det er det einaste du kan be om. Du må vere førebudd. Uansett gull eller ikkje i OL, så fekk eg i alle fall ein verdsrekord i dag, sa Warholm til NTB etter verdsrekordløpet på Bislett.

I OL blir det hardare konkurranse enn nokon gong sidan Karsten Warholm slo gjennom som senior. Det triggar han.

– Eg prøver å levere når det gjeld. Det er den typen utøvar eg prøver å vere. Du må velje den kampen, og det gir positiv energi.

Utradisjonell

Det er slett ikkje alltid at det blir som du trur i idrett. Det normale er at det du som trur vil skje, det skjer ikkje. Det er ikkje berre å levere sigrar på bestilling. Warholm har motbevist den tesen.

Det var mange som snakka om verdsrekord før stemnet på Bislett. Likevel er det ikkje vanleg at det går troll i ord.

– Det som du forventar, skjer nesten aldri?

– Det er riktig, og det er veldig imponerande det Karsten gjer. Det viser enorm styrke, og det trur eg handlar om at ein tek auga frå ballen. Vi jobbar veldig målretta og snakkar mykje om akkurat det. Vi har ikkje hatt søkjelys på verdsrekorden, men søkjelys på å springe så fort at han kan ryke, seier trenar Leif Olav Alnes til NTB.

Lyrisk

Warholm tok altså verdsrekorden etter lang periode med pandemi verda rundt. Sjølv ikkje det kunne stoppe 25-åringen frå ytterlegare utvikling.

– Vi har vore i stand til å utføre trening tilnærma som normalt, og kanskje betre enn normalt. Vi har stor respekt for dei som har stått i ein vanskelegare prestasjon enn oss, og det er òg grunnen til at vi har teke pandemien på største alvor.

Ikkje minst har treninga vorte teken på alvor.

– Eg trur at resultata blir skapte på trening, og vi har hatt moglegheiter. Vi har hatt det lettare enn mange andre i pandemien. Vi har fått jobba uforstyrra. Vi har hatt god trening, halde kohorten og hatt få avbrot. Men vi har vore smerteleg klar over at verda har vore i ein pandemi og har teke det på største alvor, seier Alnes.

Allereie sist laurdag kom Warholm og Alnes til Japan. I lang tid har duoen visst akkurat kva dei skal gjere.

– Eg trur at vi skal halde fram kursen vi har starta på. Det ser ut som om det førebels har gått bra. Framtida kjenner ingen. Jobben vår er å redusere det tilfeldige til eit minimum, og så må vi leve med utfallet. Vi må reise til OL og sørgje for at Karsten er i si beste utgåve, seier den rutinerte trenaren.

