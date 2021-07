Nye OL-utøvarar koronasmitta – gullkandidat må trekkje seg

sport

Den 23-årige briten Hill, som var blant favorittane i skeet under Tokyo-leikane, seier at ho er heilt knust over ikkje å kunne delta. Ho har testa positivt for koronavirus før den planlagde avreisa til Japan.

– Det finst ikkje ord som kan beskrive korleis eg kjenner meg akkurat no. Etter fem år med trening og førebuingar, er eg heilt øydelagd over å fortelje at eg i går kveld fekk eit positivt prøvesvar, uttaler ho.

Også den chilenske taekwondo-utøvaren Fernanda Aguirre, den nederlandske rullebrettstjerna Candy Jacobs og ein amerikansk sandvolleyballspelar har måtta trekkje seg frå leikane på grunn av positive virustestar.

21 år gamle Aguirre, som skulle debutere i OL, vann bronse i dei panamerikanske leikane i 2019. Det er den chilenske OL-komiteen som opplyser om koronasjukdommen hennar.

«Ho er asymptomatisk og ved god helse, men ho vil dessverre ikkje vere i stand til å delta i OL da ho skal i karantene i ti dagar», heiter det i uttalen.

Nederlandske Jacobs, som er 31 år gammal, må òg trekkje seg frå leikane.

«Dessverre testa eg positivt for covid-19, noko som gjer at den olympiske reisa mi endar her», skriv ho på Instagram.

«Heldigvis har eg følgt alle protokollar slik at dei andre skateboardarane kan skine», heiter det vidare i oppdateringa.

Årets OL er det første med rullebrett på programmet.

(©NPK)