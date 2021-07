sport

Det er første gong i historia at Noreg stiller med to flaggberarar under opningsseremonien. Fleire land, blant dei Danmark og Storbritannia, har for lengst varsla at dei gjer det same.

Under sommarleikane i Rio de Janeiro for fire år sidan var det skyttaren Ole-Kristian Bryhn som var flaggberar. I London i 2012 gjekk det ærefulle oppdraget til padlaren Mira Verås Larsen.

Noreg har i alt hatt 46 flaggberarar i OL.

