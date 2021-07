Medium: Søderlund blir Brann-spelar

sport

Det går mot ein overgang for den mangeårige landslagsspissen etter fleire dagars forhandlingar. Ifølgje TV 2 er Søderlund klar for Brann, medan BT skriv at overgangen truleg blir ferdigstilt i løpet av torsdagen.

TV 2 erfarer at Søderlund signerer ein kontrakt som gjeld ut 2022-sesongen. Han har vore kopla til Brann sidan han forlét den tyrkiske klubben Caykur Rizespor for ein snau månad sidan.

Brann blir Søderlunds tredje klubb på toppnivå i Noreg. Han har tidlegare spelt for Haugesund og Rosenborg.

Spissen drog frå Rosenborg til svenske Häcken i februar i fjor, før han igjen bytte klubb til Caykur i Tyrkia på nyåret i år. Kontrakten der vart avslutta i slutten av juni.

No skal haugalendingen prøve å skyte Brann til fornya kontrakt i Eliteserien. Laget ligg nest sist i ligaen med sju poeng frå 14 kampar.

Brann spelar cupkamp borte mot Bjarg laurdag. 15. august ventar neste eliteseriekamp heime mot Sandefjord.

