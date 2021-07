Mexico med pangstart på OL-fotballen

sport

Det stod 0–0 til pause i opningskampen i gruppe A, men det skulle vise seg at mexicanarane då hadde mykje udetonert krut på lager.

Ernesto Vega skåra før to minutt av annan omgang var spelt, og åtte minutt seinare dobla Francisco Cordova leiinga.

Veteranen André-Pierre Gignac reduserte seinare for Frankrike på eit straffespark, men seine skåringar av Uriel Antuna og Eduardo Aguirre trygde sigeren for Mexico.

I gruppe B fekk New Zealand ein god start med 1-0-siger over Sør-Korea, medan Egypt og Spania spelte 0–0 i første kamp i gruppe C.

