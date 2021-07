Mol og Sørum satsar på hemmeleg våpen mot OL-suksess

sport

Duoen, som er eitt av Noregs aller største gullhåp i OL, har fått trena godt føre det utsette OL. Dei kan til og med nemne at dei har teke i bruk eit hemmeleg våpen i kampen om gullmedaljen i Tokyo.

– Det er veldig fuktig i Japan, og ballen har ein tendens til å gli av armen både i mottak og i blokk, seier duoen til NTB når vi møter dei etter treningsøkt på Koll Arena.

– Så smurde vi på flytande magnesium, og då vart armen skikkeleg tørr på ein heilt annan måte, og det gjer at ballen ikkje glir av på same måte.

– Trenar de med det òg?

– Nei, vi trenar ikkje med det. Det er berre i veldig fuktig klima det fungerer, kjem det frå duoen.

Dei legg til at det òg er på grunn av at dei ikkje vil at det skal bli ein vane.

– Det er herleg med litt ekstra godfølelse. Viss ein trenar med det og blir vant til det så blir det ein vane. Det er herlegare å heller tenkje at oi, dette var mykje betre, seier Sørum.

Verdseinarane seier at dei ikkje har lagt merke til at nokon av konkurrentane deira har brukt same triks, og at dei kanskje dermed har ein fordel.

Duoen speler den første kampen sin 24. juli. Der møter dei den australske duoen McHugh/Schumann.

