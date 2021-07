Noregs sykkelhåp er alle OL-debutantar: – Vi er ikkje her berre for å lære

sport

Den norske troppen til landevegssyklinga i OL består av Katrine Aalerud (26), Stine Borgli (31), Tobias Foss (24), Markus Hoelgaard (26), Andreas Leknessund (22) og Tobias Halland Johannessen (21).

Ingen av dei har tidlegare erfaring frå OL. Det bekymrar ikkje teamleiar Hans Falk.

– Det er eit teikn på at vi har mange unge med god kapasitet. OL-erfaringa kan dei ta med seg vidare, men vi er ikkje her berre for å lære. Dei har prestert bra og har vorte tekne ut på Grand Tour-lag. Det er ikkje berre fordi dei er unge, seier Falk på eit pressemøte framfor OL-ritta i helga.

Uno-X-kaptein Markus Hoelgaard er på same linje som lagleiaren.

– Vi er alle på omtrent same alder, og vi kjenner kvarandre godt. Det blir litt avslappa stemning, og vi køyrer med avslappa skuldrer, seier Hoelgaard til NTB.

Han er klar på at dei er motiverte til å køyre bra, men at det er godt å kunne køyre utan altfor mykje press.

– Vi er i utfordrarposisjon. Vi er motiverte for å køyre bra, men samtidig utan press. Alle er litt på same linje, seier han.

Kapteinsrolla

I landevegsrittet stiller Noreg med Tobias Foss som mannen dei skal køyre for. Han sjølv vil likevel ikkje spele kapteinsrolla så altfor mykje opp.

– Eg føler at det er naturleg. Vi er ikkje her for å forsvare ei plassering, og eg håpar at eg kan få styrt gutane greitt, og at dei òg får gått for sine eigne moglegheiter, seier Foss.

Det er tempoen han sjølv trur blir høgdepunktet. Foss tok ein imponerande 9.-plass samanlagt i Giro d'Italia tidlegare i år, der han vart nummer tre på opningsetappen i tempo. Han tråkka dessutan inn til 4.-plass på tempoen i Baskarland rundt og vart norsk meister i øvinga i juni.

– Eg kan strekke meg så langt som å seie at topp fem er mogleg. Løypa passar meg bra, seier han om tempomoglegheitene.

Debutantar

Tobias Halland Johannesen, som kom inn for ein skadd Sven Erik Bystrøm, gler seg til OL, men er påpasseleg med at han ikkje skal vise storkanonane for mykje respekt. Han peikar spesielt mot Tadej Pogacar, som nyleg vann Tour de France.

– I frukosthallen et ein jo frukost med Pogacar. Men når ein kjem i feltet så må ein ikkje vise for mykje respekt, seier han og legg til:

– Dette blir vel det tredje eller fjerde landevegsrittet mitt på seniornivå.

Den eldste utøvaren i den norske sykkeltroppen, Stine Borgli (31), vil ikkje nødvendigvis peike på seg sjølv som nokon mentor for dei unge ryttarane.

– Eg er ikkje nødvendigvis den med mest erfaring. Det verkar som at alle har sine eigne rutinar, seier ho til NTB.

Fellesstarten til herrane går av stabelen natt til laurdag norsk tid, medan løpet for kvinnene startar tidleg søndag morgon. Begge lags tempoløp går tidleg onsdag morgon, men der er det berre Tobias Foss som skal delta for herrane. Aalerud deltek for kvinnene.

