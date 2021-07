Verdsrekord vart «døgnfluge» for OL-klare Jenny (23): – Merksemda døydde ut

sport

Det olympiske skyteprogrammet startar med kvinnene i innleiande runde på 10 meter luftrifle. Der stiller Noreg med Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad.

For dei blir det ein av tre finalesjansar i Tokyo. Om nokre dagar blir dei òg å sjå i blanda lagkonkurranse og 50 meter heilmatch. For skyttarar er sommarleikane størst av alt.

– Det er noko heilt eige med OL. Sjølve konkurransane er ikkje verre enn i andre meisterskapar, men atmosfæren blir annleis. Merkevara gir eit ekstra press, seier Stene til NTB.

Dagsnyheit

23-åringen har lagt ut på den første OL-reisa si. Men allereie for to år sidan skreiv ho seg inn i norsk skyttarhistorie ved å setje verdsrekord. Den kom med 1185 poeng i kvalifiseringa til ein helmatchfinale i München.

Bragda skapte litt oppstuss, men rampelyset forsvann like fort som det kom.

– Det var litt overskrifter same dag og dagen etter, men så døydde merksemda ut. Rekorden vart ei dagsnyheit.

– Synest du det er synd?

– Ja, for vi har ein veldig flott idrett å vise fram. Det er noko eige ved han. Du kan liggje ved sida av ein på 80 år og skyte medan du sjølv er ny. Du kan drive med det heilt du stryk med på standplass, seier Stene med eit smil.

I utvikling

Det norske riflelaget er i OL utan resultatpress. Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg tok i mai kvart sitt EM-gull i høvesvis 50 meter liggjande og 50 meter heilmatch, men det blir ikkje forventa medalje av dei i Tokyo.

Stene understrekar at ingen på laget har teke gull i eit stemne der alle dei store skyttarnasjonane er med.

– Vi er i utvikling og jobbar mot å bli betre og betre. Alle kan sitje og håpe på å gjere det bra, men store forventningar treng vi ikkje ha no. I OL er vi heilt ferske.

Samtidig er det norske potensialet skyhøgt. I NM har Stene skote betre (1188) enn sin eigen verdsrekord i heilmatch. Det gjorde òg Duestad i fjor haust med 1190 poeng, og i tillegg skaut ho over rekorden – uansett kjønn – i NM-finalen med 465,9.

Verdsrekordar kan berre setjast i verdscup og internasjonale meisterskap, men dei norske har vist at nivået er oppnåeleg.

– Viss ting klaffar, kan eg nå langt. Men eg treng tur på vegen. Det er innmari små marginar i denne sporten, og det veldig mange som har trena for dette over lang tid. Eg forventar at eg ikkje er den einaste som kjem til Tokyo i form, seier Duestad til NTB.

Vil nyte det

22-åringen frå Fon ser fram til ein meisterskapskvardag som ikkje berre består av skyttarar. Ho veit det blir ein «trykket stillhet» og «mye press» på OL-standplassen, men skal gjere alt for å omfamne opplevinga.

– Målet mitt er å nyte det. Eg har ikkje lyst til å komme heim derfrå og angre på at eg ikkje koste meg meir.

Nivået blir høgare med verdseliten på plass. Duestad avdramatiserer det heile.

– Vi møter fryktelege gode asiatere og amerikanarar, men jobben er akkurat den same. Det er same blink, våpen og program. For min del er det ein konkurranse om alt anna.

(©NPK)