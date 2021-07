sport

Geens har vorte vurdert som ein av dei største utfordrarane til OL-medalje for Blummenfelt når triatlonen for menn går av stabelen natt til måndag norsk tid.

No må 28-åringen stå over etter den positive koronatesten. Det melder den belgiske avisa Het Nieuwsblad. Der står det at Geens framleis kan vere aktuell for mixed stafett 31. juli.

– Han kjem ikkje til å delta i det individuelle løpet neste måndag. Jelle er symptomfri og har testa negativt ein gong. Dersom det er mogleg vil han reise til Tokyo dei kommande dagane for å delta i mixed stafetten laurdag 31. juli.

