Glesnes og Philadelphia Union tapte toppkamp

sport

Begge laga kjempar i toppen av MLS' austre avdeling, og sigeren til Orlando City gjer at laget går forbi Union på tabellen og tek over 2.-plassen bak New England Revolution.

Heimelaget tok leiinga allereie etter ti minutt då Benji Michel lurte seg inn bak Glesnes og vart spelt fri åleine mot målvakta, før han avslutta kontant i mål.

Vondt vart til verre for nordmannen etter ein snau time av kampen, då eit innlegg frå den tidlegare Manchester United-profilen Nani vart heada inn av Andres Perea til 2–0.

Kacper Przybylko reduserte for Union ti minutt seinare, men Glesnes & co. klarte aldri å utlikne.

Philadelphia Union er dermed to poeng bak Orlando City på tabellen, som i tillegg har ein kamp mindre spelt.

I andre MLS-kampen i natt vann Seattle Sounders 1–0 over Austin FC. Kampen vart avgjord av Raul Ruidiaz, som no tronar åleine på toppen av toppskårarlista framfor Los Angeles Galaxys Javier «Chicharito» Hernandez.

(©NPK)